Arisa e Malika Ayane canteranno a Sanremo i brani finalisti per l'inno olimpico

Mercoledì sera, a Sanremo, saranno eseguiti i due brani finalisti del contest musicale ad hoc, tra i quali verrà scelto l'inno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. I brani, 'Fino all'alba' e 'Un po' più in là', sono stati selezionati in tutta Italia e provengono dalla Lombardia, per l'esattezza dal corpo musicale La Cittadina San Pietro Martire di Seveso (Monza-Brianza) e dal Cpm Music Institute di Milano. Il contest è stato realizzato insieme al ministero della cultura e a quello dell'università, e curato da Peppe Vessicchio.

Ad eseguire i due brani saranno Arisa e Malika Ayane che poi presenzieranno anche alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, durante la quale la bandiera olimpica sarà affidata ai sindaci di Milano e Cortina.

Al termine dell’esibizione sul palco dell’Ariston verrà aperta la fase di voto con cui il pubblico potrà esprimere la propria preferenza utilizzando il sito ufficiale di Milano Cortina 2026 (www.milanocortina2026.org) fino al 22 febbraio 2022.