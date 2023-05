La foto segnaletica come come copertina: esce il nuovo album di Baby Gang

'Innocente'. Baby Gang non avrebbe potuto trovare titolo più emblematico per il suo album, uscito oggi, venerdì 26 maggio, dopo mesi di carcere e processi. In copertina una foto segnaletica e come video teaser le immagini girate in carcere con un monologo che cita il film e racconto cult 'Le ali della libertà'.

Il nuovo disco del rapper, pubblicato da Atlantic/Warner Music Italy, è disponibile dall'una della scorsa notte su tutte le piattaforme digitali. Nel frattempo Baby, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, si trova ai domiciliari in comunità: era stato scarcerato lo scorso 16 marzo dopo aver passato diversi mesi in cella. A ottobre, infatti era stato arrestato insieme ad altre persone, tra cui anche il rapper e amico Simba la Rue, per una sparatoria avvenuta all'inizia di luglio in via Tocqueville, zona corso Como, durante la quale due senegalesi erano stati gambizzati.

'Innocente' è il secondo album di Mouhib, 22 anni, di origine marocchina e nato a Lecco. Ad anticipare questo lavoro era stata l'uscita del singolo 'Cella 4'. Il disco, pubblicizzato sui social, aveva ricevuto l'endorsement di colleghi come Ghali, Salmo, Tedua. Diverse le collaborazioni per i 14 nuovi brani, si va da Guè a Emis Killa, passando per Rondodasosa, Baby K, Lazza, la stella francese Lacrim e il rapper albanese Elai. Lo stile è una miscela di ispirazioni francesi, trap, dembow, influenze latine e arabe. I testi parlano della vita di Baby, finito in carcere minorile quando aveva appena 15 anni, tra ricordi, pentimenti e riflessioni.