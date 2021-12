Inquinamento: stop al blocco auto in Lombardia

Da sabato 1° gennaio 2022, saranno revocate le misure temporanee di primo livello in tutte le province della Lombardia. Erano infatti ancora vigenti nelle province di Monza, Bergamo e Brescia. Giovedì e concentrazioni medie provinciali di Pm10 sono risultate inferiori al limite giornaliero in tutte le province lombarde, con unica eccezione per la provincia di Como che ha fatto registrare il primo giorno di superamento.

Pur non essendo vigenti le misure temporanee, si richiama al rispetto delle misure strutturali e permanenti vigenti a tutela della qualità dell'aria, con particolare riferimento all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa consentiti e al divieto di combustioni all'aperto.

Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l'attivazione delle misure temporanee. L'alert può essere attivato previa registrazione.