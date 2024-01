Inquinamento, il 2023 è stato l'anno migliore per la qualità dell'aria in Lombardia

Il 2023 è stato l’anno da record per la qualità dell’aria in Lombardia. A rivelarlo i dati del primo bilancio di Arpa Lombardia relativi ai livelli di PM2,5 e di PM10. Nello specifico, i livelli di PM2,5 per la prima volta hanno rispettato i limiti in tutte le stazioni di rilevazione installate, stessi risultati per quelli di PM10 che sono regolari dal 2014 a esclusione del 2015 e del 2017. Migliorano le emissioni di biossido di azoto: nell’80% delle rilevazioni la concentrazione media annua è stata inferiore ai numeri del 2022.

Andando ad analizzare i risultati del PM10 nei capoluoghi di provincia, sei di questi hanno rispettato il limite di 35 giorni non oltre la soglia massima. Milano non brilla: i livelli sono stati superati per 49 giorni, sotto solo a Mantova. Tuttavia, se si paragonano i dati con quelli registrati nel 2006, Milano aveva superato le soglie per ben 149 giorni.

Buoni risultati per il capoluogo lombardo per quanto riguarda il valore limite annuale di PM2,5. Su una soglia massima di 25 µg/m3, il dato peggiore di Milano è stato di 21. Per quanto riguarda le emissioni di biossido di azoto il valore limite sulla media annua è stato superato in Lombardia solo da Brescia e Milano. Infine, nonostante una stagione estiva torrida, il numero di giorni in cui il livello massimo di Ozono è stato superato è inferiore al 2022.