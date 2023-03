A Milano aria troppo inquinata e poca sicurezza per ciclisti e pedoni

Milano va male su inquinamento dell'aria, sicurezza e infrastrutture per pedoni e ciclisti. Ma ha bassi tassi di motorizzazione, vicini a quelli auspicati dall'Unione europea. È quanto emerge dal bilancio finale di 'Clean Cities', la campagna itinerante di Legambiente in 18 capoluoghi italiani (oltre a quello lombardo, Avellino, Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Prato, Frosinone, Roma, Torino, Trieste e Taranto).

Nessuna delle città monitorate rientra nei futuri limiti di legge per la qualità dell'aria e tutte sono in ritardo rispetto agli indici di sicurezza e all'implementazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile. Il tutto, però, come spiega l'associazione ambientalista, con notevoli differenze territoriali. Ad esempio solo Milano e Genova si avvicinano al limite Ue di 35 auto ogni 100 abitanti; mentre Catania, Perugia, Avellino e Roma hanno i tassi di motorizzazione più elevati.

Troppe, inoltre, le città che hanno registrato un alto numero di feriti e morti in incidenti stradali, superiori alla media nazionale e sono lontane dagli obiettivi di dimezzamento delle vittime della strada al 2030 stabilito dal Piano nazionale sicurezza stradale. Alcuni dei luoghi analizzati, poi, mancano spesso di un'offerta sufficiente di trasporto pubblico e mezzi in sharing.

Quanto all'estensione della rete stradale a velocità ridotta (30 km/h), in generale, si è molto lontani dagli obiettivi indicativi che Legambiente propone al 2030, pari all'80% delle strade urbane. "Le città italiane devono compiere un importante cambiamento per diventare più vivibili e meno inquinate, ponendo al centro della loro strategia la mobilità pubblica, condivisa, elettrica, attiva e intermodale - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente -. Mentre il governo sembra muoversi in direzione opposta, decisamente anacronistica rispetto agli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni - tra cui il phase-out delle auto alimentate da combustibili fossili - le città possono diventare veri motori di cambiamento".