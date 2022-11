36 voli al giorno tra Milano e Roma: "Troppi visto che c'è l'alta velocità"

Troppi voli tra Milano e Roma, almenos econdo Europa Verde. I collegamenti giornalieri tra le due principali città italiane sono 36, di cui 30 da Linate (tutti di Ita, ex Alitalia) e 6 da Orio al Serio. "In Europa - afferma il responsabile trasporti di Europa Verde Dario Balotta - si cerca di ridurre il numero di voli, almeno sulle tratte già collegate dall'Alta Velocità, per ridurre inquinamento e rumore". Da tempo il trasporto aereo è sotto accusa per l'inquinamento elevato: da esso dipende circa il 2,4% delle emissioni globali di anidride carbonica, stando ai dati dell'International Council on Cean Transportation.

Balotta ricorda che, tra Bruxelles e Londra, si effettuano 14 voli al giorno, mentre prima del tunnel ferroviario della Manica i voli erano 64 al giorno. Lo stesso tra Lione e Parigi, tratta servita da una decina di voli al giorno perché c'è anche l'Alta Velocità. Questo non sarebbe accaduto, secondo Europa Verde, tra Milano e Roma, dove i collegamenti aerei 'resistono' nonostante la Tav sia stata inaugurata ormai 12 anni fa.

"Questi voli - argomenta Balotta - sono uno spreco di pubblici e un inutile danno ambientale perché sono riempiti al 55% e i costi di questa gestione ricadono sui contribuenti italiani visto che Ita è stata statalizzata".