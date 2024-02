Il maxi smog a Milano ha le ore contate

Ancora poche ore poi a Milano ci sarà “aria di Montagna”. Letteralmente. Tutto merito di una perturbazione atlantica carica di pioggia che smantellerà l’alta pressione di questi giorni, la stessa che ha incentivato l’accumulo di inquinanti nell’aria. Le prime piogge si concretizzeranno nella giornata di giovedì 22 febbraio, come riportato da 3Bmeteo.

“Tutto è pronto per una lunga fase di maltempo che interesserà l'intera Europa e naturalmente anche l'Italia fino ai primi di marzo - ha puntualizzato il meteorologo di 3Bmeteo Carlo Migliore -. Per quanto ci riguarda il tempo inizierà a cambiare giovedì per i prodromi di una prima perturbazione che venerdì attraverserà tutta l'Italia. Al suo seguito ne entrerà subito in azione un'altra che agirà tra sabato e domenica con l'ulteriore complicazione domenica di una ciclogenesi secondaria sulle regioni meridionali, poi arriverà una terza perturbazione. Tutta l'evoluzione sarà accompagnata da forti venti e un graduale calo delle temperature a iniziare dalle regioni settentrionali”.

La pioggia spazzerà via le sostanze inquinanti sospese nell’atmosfera, migliorando - dunque - la qualità dell’aria in tutta la pianura Padana. Un sensibile miglioramento sarà apprezzabile a partire dal pomeriggio di giovedì, secondo le previsioni di 3Bmeteo.