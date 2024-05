Beppe Sala conferma: Milano è tra le città in cui l'aria è migliorata di più

Dopo la diretta Instagram nella quale Beppe Sala aveva parlato di miglioramento della qualità dell'aria a Milano, e le relative polemiche, il sindaco di Milano torna a parlare dello stesso tema confermando quanto detto dati alla mano. "Ieri è stato diffuso lo studio annuale di Kyoto club e del Cnr riguardo la qualità dell'aria nelle città italiana - esordisce il primo cittadino in un video pubblicato sui social -. Ebbene: a Milano i livelli del Pm10 sono diminuiti del 20%, quelli del Pm 2.5 del 17%. E tra le principali città italiane siamo quelle che ha visto un miglioramento più significativo".

Sala ha poi spiegato che i numeri sulle concentrazioni di inquinanti sono si sono dimezzati nel corso degli ultimi venti anni. "Questa è la chiara dimostrazione che le azioni che stiamo mettendo in campo per ridurre l'inquinamento e per ridurre la circolazione delle vetture in città (Area b, Area c, zone 30 e ztl) e poi per potenziare i mezzi di trasporto pubblico hanno prodotto degli effetti positivi sull'aria che tutti noi respiriamo e che senza queste decisioni politiche non avremmo ottenuto granché", chiosa il sindaco ribattendo che bisogna comunque fare di più.

"Non intendo certamente cambiare strada, difendo ciò che è stato fatto finora e rilancio: finché sarò sindaco continueremo a lavorare in questa direzione e lo faremo con buona pace di quelli che osteggiano le politiche volte a limitare il traffico e dei detrattori di Milano - evidenzia Sala -. Chi verrà dopo di me avrà la responsabilità di scegliere se proseguire un cammino che sta portando la nostra città ad avere un'area migliore a epoter dire la sua anch ein ambito internazionwlr o decidere di tornare indietro".

Il primo cittadino ha, poi, concluso il video rifacendosi alla nota classifica pubblicata da una società privata che vende apparati ambientali secondo la quale Milano sarebbe stata la terza città più inquinata a livello globale in una specifica giornata. "Quel 'terza' ha fato uscire garndi titoli sui giornali. Prendete atto che la verità è un'altra e se avete a cuore l'ambiente raccontate i dati reali e preferibilmente fatelo con la stessa enfasi".