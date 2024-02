Qualità dell'aria ancora pessima: il blocco del traffico contro lo smog

I livelli di smog a Milano e in Lombardia restano alti e potenzialmente molto pericolosi per la salute delle persone. Da giorni le condizioni meteo, con venti e piogge assenti, non aiutano a smaltire le polveri sottili sospese nell'atmosfera.

A Milano, Monza Brianza, Bergamo e Cremona - dove già da giorni sono attive le misure anti inquinamento - si sono appena aggiunte Brescia, Lecco e Mantova. In pratica per ora si salvano solo Varese e Sondrio perché Lodi e Pavia erano state interessate dalle misure nei giorni precedenti.

Una decisione, quella di Regione Lombardia, che arriva in conseguenza dei valori di PM10 registrati nella giornata di domenica 4 febbraio e delle previsioni meteorologiche per i giorni successivi, da martedì 6 febbraio 2024 vengono attivate le misure temporanee di 2° livello anche in provincia di Brescia, e di 1° livello in provincia di Lecco e Mantova.

Queste limitazioni si aggiungono a quelle già attive nelle province di Milano e Monza (1° livello) e Bergamo e Cremona (II livello).

Le misure di 1° Livello

Ecco cosa prevedono le misure di 1° livello:

– Divieto di combustione (in tutti i comuni delle province coinvolte) e di accensione di fuochi all’aperto;

– Traffico – Nei comuni con più di 30.000 abitanti delle province coinvolte è prevista la limitazione alla circolazione tutti i giorni nella fascia 7.30-19.30 per tutti i veicoli Euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione e per i veicoli Euro 2, 3 e 4 a gasolio. Rispetto a quelle previste dalle misure permanenti, le limitazioni si applicano anche nelle giornate di sabato e di domenica e coinvolgono anche i veicoli Euro 4 diesel commerciali anche se con FAP e gli Euro 0 e 1 a GPL e metano. Gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti alle limitazioni temporanee della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle stesse.

– Riscaldamento – In tutti i comuni della provincia delle province coinvolte è vietato:

a) tenere temperature superiore a 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali;

b) utilizzare generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) di classe emissiva fino a 3 stelle compresa (I° livello);

– Agricoltura – In tutti i comuni della provincia delle province coinvolte è vietato spandere gli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato.

Cosa prevedono le misure di 2° Livello

Queste misure prevedono l’applicazione di tutte le limitazioni di I° Livello con l’aggiunta del divieto di utilizzo di generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) di classe emissiva fino a 4 stelle compresa.