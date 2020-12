Milano, continua l'ondata di maltempo: concentrazioni di smog (quasi) ai minimi

Continua a piovere a Milano. E il maltempo favorisce la dispersione delle sostanze inquinanti tanto che c'è quasi aria di montagna in città. Nella giornata di lunedì 7 dicembre le centraline dell'Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili ben al di sotto dei limiti (fissati a 50 microgrammi per metro cubo), la media di Pm10 calcolata all'ombra della Madonnina è stata di 23.625 µg/m³.

La presenza di polveri sottili, comunque, non è uniforme e varia in base alle zone della città: 23 in viale Marche, 22 in Città Studi, 26 µg/m³ in via Senato, 22 al Verziere. Questa, invece, la situazione fotografata all'esterno della città: a Limito di Pioltello sono stati registrati 24 µg/m³, 20 a Cassano d'Adda, mentre a Turbigo le centraline hanno rilevato 25 microgrammi per metro cubo, 27 a Magenta.

Per il momento non è attiva nessuna 'misura antismog' prevista dal Protocollo aria di Regione Lombardia: il primo stop scatta dopo cinque giorni con concentrazioni di polveri sottile oltre la soglia.