Allarme smog: Milano è la terza città peggiore al mondo per inquinamento

Aria irrespirabile a Milano. Letteralmente. Dopo un veloce abbassamento dei livelli degli inquinanti (dovuto alle piogge che hanno “lavato lo smog”) la qualità dell’aria è tornata a essere pessima. Secondo i dati di Arpa pubblicati sul portale “Infoaria” della Regione, dai 41 µg/m3 di Pm10 di mercoledì 14 febbraio, siamo passati a un drastico aumento: 62.8 giovedì, 91 venerdì, 95.5 sabato.

A lanciare l’allarme sulla qualità dell’aria anche l’indice Aqi: “La concentrazione di Pm2,5 a Milano è attualmente 13,5 volte il valore guida annuale dell’Oms sulla qualità dell’aria”, si legge sul sito svizzero IqAir. Il valore dell’indice viene diviso in fasce di inquinamento più o meno elevato: tra 50 e 100 l’aria è leggermente inquinata, tra 100 e 150 è inquinata, tra 150 e 200 i livelli sono molto alti e tra 200 e 250 si parla di tossicità. Milano, venerdì, è arrivata a 156 Aqi, per poi salire. Domenica l’aria del capoluogo lombardo è stata la terza peggiore del mondo con indice 193, dietro solo a Lahore in Pakistan e Dacca in Bangladesh.

La generale stabilità della situazione meteo, con poco vento e precipitazioni assenti, continua a favorire l’accumulo di inquinanti nell’aria. Lo spiegano gli esperti di Arpa Lombardia che evidenziano: “Lunedì il locale rinforzo dei venti (con moderata probabilità) anche sulla pianura nord-occidentale apporterà condizioni neutre o variabili, mentre condizioni favorevoli alla dispersione si presenteranno con maggiore probabilità tra la Valtellina e le valli del Lario. Martedì ritorno ovunque a ventilazione debole e condizioni in generale favorevoli all'accumulo di inquinanti (previsione con moderata affidabilità)”.