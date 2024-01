Allarme smog a Milano: potrebbe scattare il blocco delle auto

Cinque giorni di smog a livelli preoccupanti a Milano, con il Pm10 che supera i limiti di legge raddoppiando la soglia. Se il livello massimo dovrebbe essere di 50 microgrammi al metro cubo di aria, negli scorsi giorni sono stati toccati picchi che hanno superato di molto i 100 con 113 rilevato dalle centraline Arpa di via Senato e 112 da quelle di viale Marche. Il 26 gennaio, venerdì, Arpa Lombardia aveva sottolineato che la media cittadina era arrivata a 99 microgrammi. Ora il rischio è quello del blocco della circolazione delle auto.

Qualche ora fa anche il consigliere Carlo Monguzzi ha postato su Facebook i dati dei rilevamenti di inquinanti nell’aria a Milano commentando: “Sono cinque giorni di fila di superamento della soglia di allarme per il Pm10. Nessuno informa i cittadini”. Nel caso in cui anche i valori di questo fine settimana dovessero essere sopra la soglia d’allarme, si arriverebbe al blocco della auto.

Secondo la normativa, lo stop alla circolazione andrebbe dalle 7.30 alle 19.30 per le auto euro 0 ed euro 1 a metano e gpl, per le euro 0 ed euro 1 a benzina e per gli euro 1,2,3 e 4 a diesel. Non solo blocco delle auto, ma anche misure per il riscaldamento nelle abitazioni con il limite di temperatura interna fissato al massimo a 19 gradi. Nel mese di gennaio i giorni con valori di smog oltre la soglia sono stati 7 e le norme europee tollerano lo sforamento del “muro” dei 50 microgrammi di Pm10 solo per 35 giorni all’anno.