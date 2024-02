La petizione contro lo smog a Milano raccoglie centinaia di firme

Aria inquinata per colpa dello smog: anche il 2024 per Milano si è aperto nel peggiore dei modi. Dopo un gennaio all'insegna del Pm2,5 e del Pm10, con Regione Lombardia costretta più volte ad attivare le misure anti inquinamento di livello 1 e 2, a inizio febbraio il meteo aveva risolto in parte la questione. Ci avevano pensato la pioggia e il vento a ripulire l'aria; ma adesso che è tornato di nuovo il bel tempo le cose sembrano precipitare di nuovo.

Stanca di aspettare, una milanese, Francesca Amami, ha lanciato una petizione su Change.org per chiedere al sindaco Beppe Sala e al Comune di Milano interventi urgenti per la qualità dell'aria. "Io, abitante di Milano, insieme a molti altri cittadini, siamo profondamente preoccupati per il crescente inquinamento atmosferico nella nostra amata città. Viviamo a Milano e teniamo alla nostra salute. L'inquinamento dell'aria è una minaccia reale e costante che sta avendo un impatto negativo sulla nostra salute e sul nostro benessere", scrive nell'appello che in un giorno ha raccolto quasi 500 firme.

"Secondo l'Agenzia europea per l'ambiente (Eea), Milano è tra le città italiane con il più alto livello di particolato fine (Pm2.5), una delle principali cause di problemi respiratori tra gli abitanti della città. Questo problema non può essere ignorato", sostiene Amami. "Chiediamo quindi al sindaco e al Comune di Milano di prendere provvedimenti urgenti e seri per migliorare la situazione dell'inquinamento atmosferico nella nostra città. Questo include - suggerisce la milanese - l'adozione di politiche più rigide sull'emissione dei veicoli, il potenziamento del trasporto pubblico ecologico, la promozione della mobilità sostenibile come il ciclismo o camminare a piedi".

"La qualità dell'aria che respiriamo ogni giorno influisce direttamente sulla nostra salute ed è nostro diritto vivere in un ambiente pulito e sicuro. Per noi stessi, i nostri figli e le future generazioni che chiameranno Milano casa loro, vi esortiamo ad agire ora. Firmate questa petizione se anche voi credete nel diritto a un'aria pulita a Milano", conclude Amami sperando che il suo appello possa cambiare qualcosa.