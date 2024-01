L’aria degli uffici di Milano fa schifo tanto quanto quella esterna

L’aria negli ambienti chiusi è più inquinata di quella all’aperto per più di sei mesi all’anno e Milano è sul podio a livello globale. È quanto emerso dal progetto “Air Quality connected data” realizzato da Dyson che ha preso in esame i dati registrati da oltre 2,5 milioni di purificatori in tutto il mondo tra il 2022 e il 2023. Lo studio ha analizzato i livelli di Pm2,5 che derivano dalla combustione, dalla cenere, dalla polvere e dal pelo degli animali domestici. Presi in esame anche i Cov, inquinanti gassosi emessi dalla cottura a gas, dagli spray, dalle candele, ma anche dagli arredi.

In tutti i paesi presi in considerazione i livelli di Pm2,5 negli spazi chiusi sono risultati superiori a quelli esterni per oltre sei mesi all’anno. Tra questi anche l’Italia, che ha battuto il record superando gli inquinanti esterni per ben sette mesi nel 2022. Il confronto tra l’inquinamento outdoor e indoor è stato particolarmente negativo a Milano che detiene il peggior risultato al mondo. Nel 2022, infatti, i livelli di Pm2,5 negli spazi chiusi del capoluogo lombardo sono stati in media di 2,63 volte superiori rispetto a quelli esterni: secondo Dyson si tratta della discrepanza maggiore rispetto a qualsiasi altra città studiata. Picchi tra dicembre, gennaio fino al record di marzo che ha superato i valori outdoor di 4,17 volte.

Tutti i valori medi annui hanno superato le linee guida dell’Oms, ma l’Italia è tra i 10 con i dati più preoccupanti, collocandosi all’ottavo posto. Per quanto riguarda, invece, l’esposizione a lungo termine al Pm2,5 Milano non è tra le dieci peggiori anche se ha superato di tre volte i valori suggeriti dall’Organizzazione mondiale della sanità.