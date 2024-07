Il limite di velocità a 30 km/h aumenta l'inquinamento di Milano

Il limite di velocità a 30 chilometri all'ora aumenta le emissioni inquinanti. A dirlo è uno studio del Mit Senseable City Lab presentato in occasione del terzo forum di 'The urban mobility council' promosso dal Gruppo Unipol. La ricerca si è concentrata sulla città di Milano. Qui, nel caso di applicazione del suddetto limite, le emissioni di Co2 potrebbero aumentare anche dell'1,5%, quelle del particolato del 2,7%. Non è un caso che i motori termici di oggi siano progettati per essere efficienti dal punto di vista dei consumi a una velocità di 70-80 chilometri orari.

Con la cosiddetta 'Città 30', promossa anche dall'Amministrazione comunale di Milano, l'incremento dell'inquinamento - seppur lieve - và di pari passo con l'aumento dei tempi di percorrenza. Anche se secondo i ricercatori l'impatto varia a seconda della zona e della tipologia di strada. "I risultati presentati al 'The urban mobility council' sono i primi di una ricerca che estenderà il suo raggio d'azione per aiutare sempre di più le amministrazioni a prendere decisioni migliori per la gestione della mobilità urbana", ha detto Carlo Ratti, direttore del Mit Senseable City Lab.

A fine giugno il Comune di Milano ha fatto sapere che erano state selezionate le prime sette strade con il limite a 30 all'ora, tutte in prossimità di istituti scoalstici: via Corridoni (dove si trova la primaria Cuoco-Sassi), via Cardinal Mezzofanti (con un asilo e una primaria), via Sabatino Lopez (dove c'è un asilo), via Oglio (scuola d'infanzia), via Graf (scuola d'infanzia), via Fara (primaria) e via Imbriani (scuola d'Infanzia). Secondo il sindaco Beppe Sala, il limite ha senso e l'obiettivo è quello di selezionare in totale un centinaio di vie dove verranno installati anche degli autovelox.