Petizione record contro lo smog: raccolte oltre 16mila firme in 48 ore

Oltre 16mila firme in circa 48 ore. È il risultato della petizione lanciata il 18 febbraio da una cittadina milanese, Francesca Amami, su change.org che chiede al sindaco Beppe Sala e al comune interventi concreti contro lo smog. L’obiettivo della raccolta firme è fissato a 25mila e solo nella giornata di oggi, 20 febbraio, la petizione è stata siglata da più di 13.500 persone.

"Io, abitante di Milano, insieme a molti altri cittadini, siamo profondamente preoccupati per il crescente inquinamento atmosferico nella nostra amata città. Viviamo a Milano e teniamo alla nostra salute. L'inquinamento dell'aria è una minaccia reale e costante che sta avendo un impatto negativo sulla nostra salute e sul nostro benessere", scrive Francesca nell’appello.

"La qualità dell'aria che respiriamo ogni giorno influisce direttamente sulla nostra salute ed è nostro diritto vivere in un ambiente pulito e sicuro. Per noi stessi, i nostri figli e le future generazioni che chiameranno Milano casa loro, vi esortiamo ad agire ora. Firmate questa petizione se anche voi credete nel diritto a un'aria pulita a Milano", conclude la cittadina. E se anche la petizione non dovesse servire direttamente a ottenere risposte, si tratta comunque di un segnale importante. La rapidità con cui migliaia di persone hanno deciso di attivarsi per firmare è segno del malcontento generale per una situazione da cui sembra complesso uscire.

L'appello a Sala e Fontana

Nelle scorse ore anche l'attrice siciliana Miriam Leone aveva fatto un appello. "Chi può fare qualcosa risponda", aveva scritto l'ex Miss Italia taggando su Instagram Beppe Sala e il governatore Attilio Fontana. Entrambi i politici, però, si erano già espressi ieri sulla questione a seguito della notizia divulgata dai media secondo cui Milano sarebbe la terza città più inquinata al mondo. Se il presidente della regione aveva parlato di smog come "dato di fatto" in Lombardia per cui si stanno facendo "miracoli", il sindaco aveva espresso un'opinione diversa. "Sono le solite analisi estemporanee, gestite da un ente privato", aveva detto Sala. "Questo (IqAir) è un ente privato con nessuna titolarità. Parliamo di cose serie e questa non è una cosa seria. Non abbiamo fatto miracoli nessuno di noi, né la regione Lombardia né Milano", ha spiegato il primo cittadino a margine di un evento.