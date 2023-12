Inquinamento a Milano, Pm10 sopra la soglia

A Milano si respira male. Nella giornata di martedì 12 dicembre le centraline dell'Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili oltre i limiti (fissati a 50 microgrammi per metro cubo), la media di Pm10 calcolata all'ombra della Madonnina è stata di 52.3 µg/m³.

La presenza di polveri sottili, comunque, non è uniforme e varia in base alle zone della città: 60 in viale Marche, 57 in Città Studi, 61 µg/m³ in via Senato, 42 al Verziere. Questa, invece, la situazione fotografata all'esterno della città: a Limito di Pioltello sono stati registrati 60 µg/m³, 46 a Cassano d'Adda, mentre a Turbigo le centraline hanno rilevato 46 microgrammi per metro cubo, 46 a Magenta.

Nel mese di dicembre i giorni con valori di smog oltre la soglia sono stati 3. Le norme europee tollerano lo sforamento del “muro” dei 50 microgrammi di Pm10 solo per 35 giorni all’anno.

Per il momento non è attiva nessuna 'misura antismog' prevista dal Protocollo aria di Regione Lombardia: il primo stop scatta dopo cinque giorni con concentrazioni di polveri sottili oltre la soglia e ieri è stato il primo giorno con valori fuorilegge.