L'aria di Milano non è più così tanto inquinata: stop alle misure antismog

È tornata a essere sostanzialmente pulita l’aria di Milano. Nella giornata di lunedì 5 febbraio e centraline dell'Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili ben al di sotto dei limiti (fissati a 50 microgrammi per metro cubo), la media di Pm10 calcolata all'ombra della Madonnina è stata di 38.8 µg/m³.

È il secondo giorno consecutivo con valori sotto alla soglia e, come previsto dalle norme in vigore, da domani (mercoledì 7 febbraio) saranno disattivate le misure temporanee per la qualità dell’aria, misure che erano scattate il 30 gennaio. Il fatto è stato reso noto da Regione Lombardia.

Nei prossimi giorni, inoltre, i livelli di Pm10 si porteranno verso valori minimi, dato che sono previste abbondanti precipitazioni. L’anticiclone che ha imperversato negli ultimi giorni su gran parte dell’Italia, infatti, si sta ridimensionando favorendo l’ingresso di aria umida che innescherà piogge, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì.