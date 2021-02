Smog alle stelle a Milano, la Regione: "Colpa (anche) della sabbia del Sahara"

A Milano lo smog è alle stelle ma non è solo colpa dell'inquinamento. Secondo quanto reso noto dalla Regione una parte della colpa è attribuibile alla sabbia del Sahara spinta dalle correnti d'aria fino alla pianura padana. Le concentrazioni di Pm10, infatti, sono alte anche in Valtellina (119 µg/m³ a Sondrio e 95 a Bormio).

Anche nella stazione montana di Moggio (Lecco), posta a più di mille metri di altitudine, è stato registrato un valore di 65 µg/m³, "certamente non abituale per quel sito", precisano da Palazzo Lombardia.

Nella giornata di mercoledì 24 febbraio è stato raggiunto l'ottavo giorno di superamento consecutivo dei 50 nanogrammi per metro cubo do Pm10 nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona e il settimo giorno a Como, Lecco, Milano, Monza Brianza, Pavia e Varese.

Smog, la situazione a Milano

È pessima la qualità dell'aria di Milano. Nella giornata di mercoledì 24 febbraio le centraline dell'Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili oltre i limiti (fissati a 50 microgrammi per metro cubo), la media di Pm10 calcolata all'ombra della Madonnina è stata di 92.4 µg/m³.

La presenza di polveri sottili, comunque, non è uniforme e varia in base alle zone della città: 96 in viale Marche, 100 in Città Studi, 112 µg/m³ in via Senato, 84 al Verziere. Questa, invece, la situazione fotografata all'esterno della città: a Limito di Pioltello sono stati registrati 106 µg/m³, 84 a Cassano d'Adda, mentre a Turbigo le centraline hanno rilevato 77 microgrammi per metro cubo, 80 a Magenta.

Nel mese di febbraio i giorni con valori di smog oltre la soglia sono stati 8, 16 dall'inizio del 2021. Le norme europee tollerano lo sforamento del “muro” dei 50 microgrammi di Pm10 solo per 35 giorni all’anno.