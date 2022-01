Aria irrespirabile a Milano: in centro smog 2 volte oltre i limiti

Milano continua a essere stretta nella morsa dello smog. Nella giornata di giovedì 13 gennaio le centraline dell'Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili oltre i limiti (fissati a 50 microgrammi per metro cubo), la media di Pm10 calcolata all'ombra della Madonnina è stata di 69.1 µg/m³ con picchi due volte oltre la soglia in centro.

La presenza di polveri sottili, comunque, non è uniforme e varia in base alle zone della città: 73 in viale Marche, 65 in Città Studi, 106 µg/m³ in via Senato, 68 al Verziere. Questa, invece, la situazione fotografata all'esterno della città: a Limito di Pioltello sono stati registrati 86 µg/m³, 47 a Cassano d'Adda, mentre a Turbigo le centraline hanno rilevato 43 microgrammi per metro cubo, 65 a Magenta.

Nel mese di gennaio i giorni con valori di smog oltre la soglia sono stati 7 e le norme europee tollerano lo sforamento del “muro” dei 50 microgrammi di Pm10 solo per 35 giorni all’anno.

Blocco del traffico: chi non può circolare

Restano in vigore le misure antismog. Si tratta di soluzioni temporanee che riguardano il traffico (limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel, anche con fap, in ambito urbano, obbligo spegnimento motori in sosta), il riscaldamento domestico (limitazione all'uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 2 stelle compresa, riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni), l'agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici) e divieto assoluto di combustioni all'aperto (accensione di fuochi, falò, barbecue, fuochi d’artificio).

Le limitazioni sono attive in tutti i comuni sopra ai 30mila abitanti e in quelli che volontariamente hanno firmato il protocollo. È il sito della regione a fornire l'elenco completo delle città: Milano, Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Cormano.