A Milano revocati i divieti dovuti all'inquinamento (per ora)

A Milano sono state revocate le misure antismog che erano scattate nei giorni scorsi. Le piogge dei giorni scorsi, infatti, hanno ripulito l'aria dalle particelle inquinanti.

Nella giornata di domenica 23 ottobre le centraline dell'Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili ben al di sotto dei limiti (fissati a 50 microgrammi per metro cubo), la media di Pm10 calcolata all'ombra della Madonnina è stata di 23.6 µg/m³. La presenza di polveri sottili, comunque, non è uniforme e varia in base alle zone della città: 29 in viale Marche, 23 in Città Studi, 26 µg/m³ in via Senato, 21 al Verziere. Questa, invece, la situazione fotografata all'esterno della città: a Limito di Pioltello sono stati registrati 24 µg/m³, 24 a Cassano d'Adda mentre a Magenta la concentrazione è 18 microgrammi per ogni metro cubo.

"I dati riscontrati - afferma l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaelle Cattaneo - sono l’ennesima conferma che la qualità dell’aria risente molto di più delle condizioni meteo-climatiche (nel mese di ottobre abbiamo avuto condizioni favorevoli all’accumulo) rispetto all’entrata in vigore di provvedimenti che sono stati annunciati come finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria".