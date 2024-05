“L’aria di Milano sta migliorando, ma ci sono ancora troppe auto”, ha detto Sala

“Tecnicamente la qualità dell'aria è molto migliorata. Nel 2023 la città in Italia che più ha ridotto le emissioni è Milano. È sufficiente? Assolutamente no. Si sta cercando di rendere una città meno inquinata”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, durante il suo intervento dal palco di “Live In”, appuntamento organizzato da Skytg24, tenutosi nella Sala delle Cariatidi nella giornata di lunedì 27 maggio.

Secondo il primo cittadino ci sono ancora troppe auto che circolano per le strade della metropoli lombarda: “Nessuno di noi farà la guerra alle macchine ma ci sono troppe auto in città. Abbiamo 49 auto ogni 100 abitanti - ha aggiunto il sindaco -. Per fare le cose importanti bisogna essere incisivi. Tutto parte dalla nostra idea e mia in particolare di rendere Milano una città internazionale. Probabilmente non lo era 20 anni fa. Oggi abbiamo il 21% della popolazione che vive a Milano e non è milanese. Abbiamo 220mila studenti universitari. Milano è attrattiva e i prezzi delle case salgono. Bisogna avere un'idea di città”.

Troppe auto, ma anche fattori esterni e immodificabili. Primo tra tutti la posizione di Milano: in mezzo alla pianura padana e con poco vento. “Continuo a pensare che la questione numero uno sia il fatto che Milano è in una piana della Pianura Padana con poco vento, inquinata e se non facciamo delle cose continua così - ha concluso Sala -. Per me l'ambiente è una questione importante”.