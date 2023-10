Lo smog è un problema per Milano, Sala: "Rischiamo di perdere attrattività"

"Se tra 15 anni continueremo ad avere questa aria che respiriamo in pianura Padana e a Milano, l'attrattività se ne volerà via. Con la pressione mediatica che ci sarà e con gli studi, se noi continueremo ad avere questo stigma di città in cui non si respira bene, gli studenti, i turisti e le imprese non verranno". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un convegno sul futuro della città promosso da Assolombarda che si è tenuto a Palazzo Marino nella giornata di mercoledì 18 ottobre.

"Credo che questo sia un tema da risolvere - ha proseguito il sindaco -. L' ambientalismo non è una moda, ma è un trend universale. Penso che l'obiettivo di Milano sia quello di riflettere partendo da questa analisi. E cioè, il traffico deve diminuire, l'aria deve migliorare e dobbiamo riflettere sui tempi della città, perché si deve anche riposare e la città non deve essere aperta 24 ore al giorno".

Nel mese di ottobre, quando è entrato in vigore il protocollo aria della Regione Lombardia, è stato registrato solo un giorno con valori di smog oltre la soglia (l'11 ottobre con 58.4 µg/m3 di Pm10).