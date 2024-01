Il nuovo anno a Milano comincia all'insegna dell'inquinamento

Il 2024 a Milano è iniziato all'insegna dell'inquinamento in città. Complice il meteo e naturalmente le emissioni dovute in buona parte ai riscaldamenti.

Secondo i dati pubblicati da 3bMeteo nel secondo giorno dell?anno l?aria in città di qualità scadente complessivamente. Snocciolando i dati, le previsioni dicono che la media di PM10 è di 84.8 microgrammi per metro cubo, quindi scadente, con punte massime di 100.1. Quella di PM2.5 è di 80.3, pessima, con punte massime di 95.7. Migliori tutti gli altri parametri: ozono (O3), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO).

Il particolare sospeso Pm10 e Pm 2.5

Il particolare sospeso - Pm10 e Pm2.5 - è costituito dall'insieme di tutto il materiale non gassoso in sospensione nell'aria. La natura delle particelle è molto varia: composti organici o inorganici. Nelle aree urbane il materiale particolato può avere origine da lavorazioni industriali (fonderie, cementifici, inceneritori ecc.), dagli impianti di riscaldamento, dall'usura dell'asfalto, degli pneumatici, dei freni e dalle emissioni di scarico degli autoveicoli, in particolare quelli con motore diesel.

Il Pm10 inoltre costituisce il principale veicolo di diffusione di composti tossici e può essere trasportato anche a rilevanti distanze. Le particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana, in quanto possono penetrare in profondità nell'apparato respiratorio. In prima approssimazione:

? le particelle con diametro aerodinamico superiore ai 10 µm si fermano nelle prime vie respiratorie;

? le particelle con diametro aerodinamico tra i 2,5 e i 10 µm (anche chiamate frazione "coarse") raggiungono la trachea ed i bronchi;

? le particelle con diametro aerodinamico inferiore ai 2,5 µm (anche chiamate frazione "fine") raggiungono gli alveoli polmonari.