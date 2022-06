Per combattere lo smog serve (anche) più smartworking, secondo Sala

Per migliorare l'aria di Milano serve anche più smartworking. È quello che sostiene il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "In tema di contrasto all'inquinamento 'anche lo smart working aiuta e alla fine per chi lo fa è un sacrificio relativo in considerazione del fatto che si continua a fare il proprio lavoro e che non cambia molto", ha detto il primo cittadino a margine dell'inaugurazione del Green&Blue Festival al Teatro Franco Parenti nella mattinata di lunedì 6 giugno. "Altri cambiamenti - ha proseguito il sindaco - sono più faticosi: possiamo dire di usare meno la macchina? Si ma poi alla fine siamo tutti in auto, per cui bisogna prendere positivamente quanto accaduto con lo smart working per dire ai cittadini che si può cambiare".

Il processo di riduzione dell'inquinamento "è molto lungo. - ha aggiunto Sala -. Abbiamo impiegato il secolo scorso per rendere Milano più inquinata: non è che ci vuole un altro secolo ma una decina d'anni per vedere tangibili risultati di miglioramento ci vogliono. Rimane il fatto che le nostre politiche vanno tutte in quella direzione".

Più smartworking ma anche meno allevamenti

Secondo il sindaco di Milano per migliorare l'aria della Lombardia bisognerebbe anche diminuire il numero di allevamenti intensivi. "È tecnicamente provato che gli allevamenti intensivi provocano una fonte d'inquinamento nella Bassa Padana - ha detto il primo cittadino -. Capisco le ragioni dell'economia e le ragioni delle aziende che hanno una tradizione famigliare però questo è un tema e i temi vanno affrontati: non ho le soluzioni ma bisogna lavorarci perché oggettivamente gli studi parlano di questo. La trasformazione ambientale la si fa se si interviene su tutto, non ci si può limitare a dire meno auto ma bisogna intervenire sugli impianti di riscaldamento, su un'alimentazione diversa e sugli sprechi. Bisogna lavorare su tutto e se facciamo questo tutto anche a pezzettini si possono raggiungere risultati".