Stop alle misure temporanee anti smog: Milano torna sotto la soglia massima di Pm10

Arriva lo stop alle misure anti smog. "In considerazione delle medie provinciali di Pm10 registrate nella giornata di ieri e delle previsioni metereologiche favorevoli alla dispersione previste per i prossimi giorni saranno disattivate le misre temporanee per la qualità dell'aria nelle province di Milano, Brescia e Monza Brianza", si legge in una nota inviata dalla regione Lombardia.

Nei giorni scorsi i livelli di inquinamento avevano toccato picchi preoccupanti, superando di gran lunga le soglie consentite. L'arrivo della pioggia ha permesso agli inquinanti nell'aria di disperdersi, migliorandone la qualità. Il Pm10 nell'aria a Milano, ieri, è stato di 48.6 microgrammi al metro cubo, a fronte di una soglia massima consentita di 50.

Le misure temporanee di primo livello rimarranno attive nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Lodi.