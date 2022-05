L'insetto infestante a forma di ghirlanda che danneggia gli alberi

Un insetto asiatico colpisce le piante di tutta Milano. E il comune corre ai ripari. Si tratta del Takahashia Japonica, una cocciniglia giapponese ormai non rara da vedere sugli alberi della nostra città. Nelle ultime settimane gli avvistamenti sono stati diversi e in varie zone di Milano, dal Parco di Trenno a via Ripamonti.

Il settore Verde del comune di Milano è già all'opera per la rimozione della cocciniglia e la distruzione dei rami colpiti, ma gli amministratori locali rivolgono un appello ai cittadini per segnalarne la presenza.

"L'insetto non costituisce alcun pericolo per persone e animali, ma danneggia la pianta colpita", scrive Francesco Delfini, assessore al verde del municipio 6: "Se vedete piante che presentano le caratteristiche, cioè piccole ghirlande bianche attaccate ai rami, potete segnalarle inviando un'email con posizione e foto". Delfini indica l'indirizzo m.municipio6assistenzaorg@comune.milano.it che vale, ovviamente, solo per il territorio del municipio 6,

Raffaele, guardia ecologica volontaria di zona 7, pubblica invece alcune foto scattate tra via Novara e via Cascina Bellaria, sottolineando che l'insetto può infestare diverse specie di alberi ed in particolare, in questo caso, i gelsi del Parco di Trenno. "Questo tipo di insetti è presente ogni anno da metà aprile ma solo nei primi giorni di maggio si comincia ad individuarli ad occhio nudo. La prima segnalazione ai tecnici del comune risale al 2016, ma ogni anno si espande su nuovi alberi", scrive la guardia ecologica. La raccomandazione aggiuntiva, oltre a segnalare, è di non toccare con le mani l'insetto.