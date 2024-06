L'installazione a Milano dedicata alle famiglie di tutti i colori

Un'installazione che celebra la famiglia in ogni sua declinazione e forma. Le scale della Apple di piazza del Liberty sono state decorate con l'opera 'We are family!' realizzata da Elisa Macellari, Flavia Biondi, Giopota e Gio Quasirosso.

Le immagini rappresentate rendono omaggio alla famiglia e "raccontandola da tutti i punti di vista, per celebrare la sua capacità di generare e accogliere la diversità, trasformandosi contiunamente nel farlo", si legge nella nota di presentazione che ribadisce: "La famiglia è un diritto, un sentimento, un'esperienza, una visione dello stare insieme. Celebriamola in tutti i suoi colori". L'installazione è stata realizzata in occasione del Milano Pride e resterà come decorazione dell'anfiteatro del Liberty fino a domenica 30 giugno.

Inoltre, fino a venerdì 28 giugno l'anfiteatro ospiterà il recording di alcuni episodi speciali del podcast della piattaforma Quid dedicati alla cultura e alle istanze della comunità Lgbtq+. Il programma è disponibile alla pagina Instagram.