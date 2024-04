L'installazione davanti alla stazione Centrale per la Design Week

Stamattina la stazione Centrale di Milano si è svegliata con un nuovo volto. Si sa che durante i preparativi per la Design Week in tanti angoli delle città spuntano installazioni, opere, curiosità. Ed è accaduto in piazza Duca d'Aosta. Ma non tutti sanno di cosa si tratta. Sul web in tanti si sono chiesti cosa fosse e cosa rappresentasse. L'installazione è opera dell'artista Jr che consacra il suo ritorno in Italia.

'La nascita' è la prima opera dell'artista, che si occupa di anamorfosi scultoree, a Milano. Si tratta di un'illusione ottica che trasforma la realtà quotidiana in un mondo surreale con prospettive ribaltate. Nel concreto davanti alla facciata principale della stazione sono comparse varie impalcature con i cartonati che costruiscono il disegno finale.

Per godere al meglio dell'installazione, infatti, è necessaria guardarla di fronte dove si potrà notare il disegno di quelle che assomigliano a delle rocce rigorosamente in bianco e nero. Lo scorso anno Jr aveva realizzato un progetto simile sulla facciata di palazzo Farnese a Roma. Varie le opere a Parigi, quello più suggestiva sicuramente è quella che era stata installata intorno al Louvre.