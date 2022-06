Perché in un negozio di Milano c'è una mitragliatrice sepolta da libri

Una grossa mitraglitrice ricoperta di libri senza titolo né autore. È l'installazione comparsa nella vetrina della libreria Feltrinelli di viale Pasubio e firmata dal collettivo LibriBianchi.

Chiaro il messaggio dietro al progetto artistico: la cultura e la libertà di espressione sono mezzi potentissimi per sconfiggere la barbarie delle guerre, compresa quella ancora in corso nella vicina Ucraina. Intitolata 'Books have the power', l'installazione è stata realizzata da Lorenzo e Simona Perrone di LibriBianchi per Feltrinelli ed è stata esposta in alcune delle vetrine dell'edificio ideato dagli architetti Herzog&DeMeuron.

"Il progetto di trasformazione di libri di recupero assume la forma di una mitragliatrice, inequivocabile simbolo e strumento bellico, messa fuori uso proprio dai libri, da sempre sinonimo di cultura e pace - spiega la libreria in una nota -. Ribadiamo così la forza della cultura e della libertà di espressione nel contrasto democratico ai modelli di prevaricazione e distruzione".