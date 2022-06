L'insulto omofobo al cantante Vergo al Milano Latin Festival

Insulti omofobi rivolti al cantante Vergo, ospite di una serata del Milano Latin Festival intitolata #Italiaton e dedicata ai cantanti italiani della scena latin urban. L'artista di origini palermitane (che ha partecipato all'edizione 2020 di X-Factor) è stato apostrofato da uno spettatore all'inizio della sua esibizione: "Ricchione, ti faccio diventare io maschio".

Pronta la sua risposta dal palco: "Tu non hai idea di cosa significa essere maschio. E dico una sola cosa, se voi pensate che essere maschio significa essere come quel tizio, allora state sbagliando. Perché non è assolutamente così. Un bacio a tutti, ragazzi, e divertiamoci".

Lo sfogo sui social

Lo stesso Vergo, poi, si è sfogato sui social network affermando che la gioia di esibirsi al Milan Latin Festlval "non me l'ha tolta nemmeno sentirmi dire" la frase di cui sopra. "Ad ogni gesto di omofobia - ha scritto il cantante - rispondo con un messaggio di celebrazione dell'amore. Questo momento non mi ha tolto l'entusiasmo di esibirmi sul palco del @milanolatinfestival, una realtà che sognavo di vivere e condividere e che da subito mi ha accolto a braccia aperte con un calore che ha reso tutto indimenticabile".

Solidarietà del Latin Festival

E' poi arrivata anche la solidarietà e la vicinanza dell'organizzazione, che ha specificato che due spettatori, tra cui quello che aveva gridato la frase a Vergo, sono stati immediatamente allontanati dagli uomini della sicurezza. "Coglieremo l'occasione - ha spiegato il Milano Latin Festival - per invitare nuovamente Vergo al festival e saliremo tutti sul palco insieme a lui", si legge in una nota di condanna verso "ogni forma di violenza fisica e verbale" e verso "chi offende per qualsiasi motivo il prossimo", che "non fa parte della grande famiglia del mondo della musica".

Ingresso a 1 euro con vessillo del Pride

La direzione del Milano Latin Festival ha anche fatto sapere di avere aderito al Pride: "I giorni 1, 2 e 3 luglio, in coincidenza con la fase finale di MilanoPride 2022, l'ingresso della manifestazione sarà colorato con le bandiere arcobaleno, e verrà consentito l'ingresso ad 1 euro a tutti coloro che si presenteranno ai botteghini con un simbolo, un vessillo, una bandiera, un foulard o altro con i colori del Pride".

L'esibizione al Pride 2021 e la foto sul giornale

Nel 2021, Vergo si era esibito al concerto del Pride milanese ed era stato utilizzato dal giornale 'Libero' per attaccare la Legge Zan allora in discussione: "Con Zan, uno così può finire in cattedra", titolava il quotidiano mostrando la fotografia di Vergo durante la sua esibizione.