Gli interisti generosi che hanno aiutato i City Angels

Milan col coeur in man. Letteralmente. Grazie a un’iniziativa di beneficenza organizzata dall’Inter Club Madonnina, i City Angels di Claudio Furlan hanno un nuovo furgone per aiutare chi a Milano vive ai margini.

L’associazione, infatti, insieme ad altre realtà nerazzurre della città e dell’hinterland, hanno organizzato una raccolta fondi per regalare agli angels un Renault Traffic che verrà utilizzato per i quotidiani servizi per le strade di Milano. Il mezzo è stato consegnato nella serata di mercoledì 28 febbraio, in occasione del match tra Inter-Atalanta. “Tutto è nato nei mesi scorsi quando abbiamo chiesto a Claudio (Furlan, presidente e fondatore dei City Angels, ndr) se avesse bisogno qualcosa per la sua associazione e ci ha risposto che un loro furgone si era rotto - ha detto Eugenio Marchitelli, presidente di Inter Club la Madunina -. Abbiamo così organizzato un evento al Bobino in cui abbiamo raccolto parte della cifra”.

Gadget, maglie dei giocatori dell’Inter e posti in tribuna a San Siro si sono trasformati in un soldi contanti che poi si sono stati tutti utilizzati per comprare il furgoncino. Aperitivo e riffa, “ma sono state fondamentali anche due donazioni, grazie a quelle abbiamo raggiunto la cifra necessaria per arrivare ad acquistare il furgone”, ha aggiunto Marchitelli. Dall’associazione nerazzurra - che niente ha a che fare con la curva - puntualizzano che nei prossimi mesi proseguiranno con altri eventi di beneficenza