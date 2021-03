L'Inter ha detto che Sala è stato "offensivo verso il club e irrispettoso verso i tifosi"

Fc Internazionale di Milano vs Beppe Sala. Storie tese, tesissime, tra il club nerazzurro e il sindaco meneghino, che nelle ultime ore si sono sfidati a colpi di dichiarazioni e comunicati stampa al vetriolo.

Motivo del contendere è la questione nuovo stadio, che dovrebbe essere costruito a San Siro ridisegnando, inevitabilmente, l'intero quartiere. Giovedì mattina, a precisa domanda dei giornalisti, il primo cittadino - tra l'altro grande tifoso nerazzurro - ha spiegato che per il momento tutto è in stand by fino a quando palazzo Marino non sarà certo del futuro della proprietà dell'Inter.

Sala sullo stadio a San Siro

"Penso che finché in particolare l’Inter non chiarirà il suo destino, per noi le cose devono essere necessariamente ferme - le parole di Sala -. Il punto è che non stiamo parlando solo dello stadio, e voglio dirlo con chiarezza ai milanesi. Stiamo parlando di un progetto in cui la metà dell'investimento è sullo stadio e la metà è su altre cose che portano a comporre il futuro di quell’area. Ci saranno, presumo, cinque o sei anni di lavoro. Io non posso affidare un quartiere della città, per un così lungo periodo, a realtà di cui non è certa la proprietà futura".

Le parole di Sala hanno un riferimento preciso: da qualche mese infatti, Suning - l'azienda della famiglia Zhang, proprietaria dell'Inter - sta facendo i conti con il blocco dei capitali imposto dal governo cinese e per questo ha ammesso di essere alla ricerca di partner, almeno, per portare avanti l'esperienza alla guida del club nerazzurro.

Il comunicato dell'Inter contro Sala

I virgolettati del sindaco, che da poco ha ufficializzato il suo ingresso nei Verdi europei, sono stati presi come una sorta di provocazione dalla società di viale della Liberazione, che in serata ha affidato a un comunicato - duro - il suo pensiero.

"Fc Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato", si legge nella nota dell'Inter. E ancora: "Troviamo le dichiarazioni del Sindaco di Milano offensive nei confronti della Proprietà, irrispettose verso la storia e la realtà del Club e i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto Un Nuovo Stadio per Milano".

Quindi, in conclusione, una frase che sa di sfida: "Se dovesse essere confermato che l’Inter e la Proprietà non sono gradite all’attuale amministrazione, sapremo prendere le decisioni conseguenti". Inter-Sala 1-1. In attesa del prossimo colpo.