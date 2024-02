Perché gli ultras dell'Inter sono primi in classifica su Spotify

Gli ultras dell’Inter hanno cantato con Kanye West e ora sono primi in classifica. Il rapper americano ha inserito i cori della Curva Nord milanese in alcuni brani del suo nuovo album, Voltures 1, dopo una visita in Italia quando ha scoperto il fascino della tifoseria meneghina. Il disco è stato realizzato in collaborazione con Ty Dolla Sign e le voci degli interisti si sentono nei pezzi “Carnival” e “Stars”, nel primo come coro e nel secondo come ripresa di voci di folla.

Nello specifico, in “Carnival” gli ultras aprono e chiudono il brano (in inglese). La Curva Nord dell’Inter ha confermato che il lavoro di Kanye West non è stato solo di campionamento, ma di collaborazione: gli ultras nerazzurri hanno condiviso una storia su Instagram che leva ogni dubbio.

Al primo posto della Top 50 Globale di Spotify attualmente c’è proprio Carnival (con quasi 6 milioni di ascolti), al quarto Stars. Gli ultras dell’Inter scalano le classifiche musicali mondiali e si fanno conoscere fuori dall’Italia grazie alla fortunata collaborazione con uno dei rapper più influenti di questa generazione.