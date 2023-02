Ora Milano potrebbe ritrovarsi con tre stadi (salvando il Meazza)

Cattedrale sì, Cattedrale no. È sempre più appeso a un filo il futuro del nuovo stadio di Milano, la "Cattedrale" progettata da Populous che dovrebbe sorgere tra il parcheggio e il parco Capitani - con il Meazza abbattuto - e che dovrebbe essere la nuova casa di Inter e Milan.

Dovrebbe, appunto. Perché dopo 4 anni di iter, milioni di euro spesi, un dibattito pubblico e le richieste di modifiche al progetto - su tutte più verde e meno consumo di suolo pubblico - adesso i club sembrano aver cambiato strada. Il primo a tracciare la nuova rotta è stato il neo proprietario del Milan, Jerry Cardinale, che pare abbia deciso di staccarsi dai cugini per costruire un impianto tutto proprio. Più spese, inevitabilmente, ma maggiori ricavi. Tre le aree già individuate: Sesto, San Donato ma soprattutto l'ippodromo la Maura, un'area privata che probabilmente permetterebbe al club rossonero di premere il piede sull'acceleratore con il progetto.

E l'Inter? Da viale della Liberazione filtra un certo fastidio per il "voltafaccia" rossonero, con la famiglia Zhang che sarebbe quindi intenzionata a fare lo stesso. La nuova location sarebbe già stata individuata ma per il momento resta top secret. In questo derby rossonerazzurro in mezzo resta il comune di Milano.

Il sindaco Beppe Sala, che più volte aveva ventilato l'ipotesi di ammodernare il Meazza senza però mai chiudere la porta - anzi - ai club, è sembrato a metà tra il sorpreso e l'infastidito. “Ho chiamato le squadre e ho chiesto di venire domattina - quindi oggi, martedì - perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni” sulle loro intenzioni riguardo lo stadio “e leggerle dalla stampa", ha detto lunedì a margine di un incontro a palazzo Marino. "Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse all’ipotesi La Maura, non ho capito invece dove sta guardando l’Inter. Quindi domattina verranno da me per fare un po’ di chiarezza insieme", ha spiegato il primo cittadino.

La posizione di palazzo Marino, inevitabilmente, è la più scomoda. Se davvero Inter e Milan decidessero di andare avanti, divise, lontane dal Meazza, il comune si ritroverebbe con due stadi nuovi, ma con un terzo impianto vuoto perdendo il ricco canone d'affitto versato ogni anno dai club. E così San Siro rischierebbe di diventare una cattedrale, ma nel deserto.