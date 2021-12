L'Inter dona Fifa 22 ai bimbi ricoverati in ospedale

Un Natale a tinte nerazzurre. L'Inter ha voluto anche quest'anno, per festeggiare il 25 dicembre, dedicare un pensiero speciale ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria di numerosi ospedali milanesi e della periferia.

Il club di viale della Liberazione, in collaborazione con Ea Sport, Global Football Videogame Partner, ha deciso di donare alle pediatrie del territorio i codici per scaricare sulle console delle sale giochi dei reparti il videogame Fifa 22, tra i più famosi giochi di calcio. "Un pensiero digitale in grado di rallegrare la permanenza in ospedale dei bambini", hanno spiegato dalla società milanese.

E quest'anno, dopo lo stop causa covid, una parte dell'iniziativa è finalmente tornata in presenza. Martedì, una delegazione nerazzurra capitanata dal vicepresidente Javier Zanetti si è infatti recata all’ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano dove, insieme alla fondazione, è stato consegnato Fifa 22 destinato alla sala giochi del reparto.

L'ex storico capitano del Biscione ha anche lasciato in ospedale numerosi gadgliardetti del club autografati con la sua firma.