In centro a Milano c'è un nuovo Inter store

Un angolo nerazzurro nel cuore di Milano. L'Inter ha aperto in questi giorni il suo terzo store a Milano, a due passi dal Castello Sforzesco, uno dei simboli della città.

"Inter Store Castello, situato in via Dante 16 rappresenta una tappa importante per il club, che regala ai propri tifosi oltre 400 metri quadrati di nuove esperienze e prodotti legati al mondo nerazzurro", si legge sul sito ufficiale del club di viale della Liberazione.

"Il nuovo Inter store testimonia la sempre crescente attenzione dell’Inter verso i propri tifosi, offrendo un ulteriore punto di riferimento ai fan nel centro della propria città e alla moltitudine di turisti e ospiti internazionali che visitano quotidianamente Milano", prosegue la società.

Il design dell’Inter Store Castello, "in linea con la nuova visual identity del club, permetterà ai tifosi di essere protagonisti di un journey di acquisto immersivo e innovativo, reso ancora più speciale dalla presenza di un’area esperienziale dedicata completamente ai colori nerazzurri. All'interno dello store è inoltre disponibile un ticketing corner che, in occasione delle festività natalizie, rimarrà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19".