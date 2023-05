Intervento da record nel Milanese: asportato tumore da oltre 5 kg

Un mioma da oltre 5 chili asportato con un intervento record. Il tumore benigno di esattamente 5,24 chili, del diametro di 35 centimetri, è stato asportato all'ospedale 'Santa Maria delle Stelle' di Melzo (Milano) dall'équipe di Ginecologia diretta dal chirurgo Giuseppe Losa. L'intervento, su una 40enne residente nell'area metropolitana milanese affetta da un mioma uterino, è stato eseguito "senza compromettere l'integrità di tutti gli organi dove la massa tumorale aderiva".

È stata dunque "salvaguardata la fertilità" della paziente, spiega una nota. Si è trattato di "un'operazione delicatissima - si legge - per le dimensioni della massa e per il rischio concreto di andare incontro all'infertilità per una donna ancora così giovane". Afferma Losa: "L'intervento è perfettamente riuscito. Dopo 4 giorni in reparto e un decorso regolare, la donna è stata dimessa in ottime condizioni", sottolinea. "Un caso molto raro" che "riaccende i riflettori sull'importanza della prevenzione".

Raccomanda Losa: "Le pazienti che hanno disturbi simili, dolori e perdite ingiustificate, devono sempre rivolgersi a uno specialista. Ancora meglio sarebbe che i controlli siano effettuati con cadenza regolare in modo da poter intervenire, nel caso di dubbi, in tempi adeguati. In questo caso la giovane ha probabilmente sottovalutato i sintomi fino a quando la situazione non è peggiorata in maniera così grave". Un grande grazie, "per la qualità e le eccellenze che hanno dimostrato i nostri sanitari", arriva dalla direzione generale dell'Asst di Melegnano e della Martesana.

È "un orgoglio aver salvato non solo la vita di questa donna, ma di aver permesso a lei di poter, un domani, donare ancora la vita", commenta il direttore sanitario Valentino Lembo.