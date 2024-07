Secondo la Cgil Malpensa dovrebbe essere intitolato a Carla Fracci, non a Berlusconi

Non Silvio Berlusconi ma Carla Fracci. Così Malpensa sarebbe il primo scalo italiano intitolato a una donna, scegliendo e premiando "una grande personalità e ad un'eccellenza italiana". La proposta arriva direttamente dalla Cgil che ha lanciato una petizione sulla piattaforma online Change.org.

La raccolta firme è diretta al direttore territoriale competente di Enac, che deve adottare l'ordinanza a seguito della delibera del 5 luglio scorso. Il sindacato chiede “di non procedere con la pratica di intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi e, contestualmente, alle istituzioni, a partire da Enac, di aprire un confronto che possa prendere in considerazione la nostra proposta".

Secondo la Cgil l'intitolazione "di una grande infrastruttura va effettuata nell'ottica di rappresentare un patrimonio comune di tutti i cittadini, in questo caso dei viaggiatori e quindi l'orientamento dovrebbe essere quello di evitare scelte profondamente divisive, in Italia come nel mondo, analoghe a quella proposta da Enac per lo scalo di Malpensa", cioè Berlusconi. Meglio, invece, Carla Fracci.

Quella di Fracci non è la sola alternativa avanzata. Sempre su Change.org è stata lanciata una petizione per chiedere di intitolare lo scalo all’ambasciatore brianzolo Luca Attanasio ucciso in Congo nel febbraio del 2021.

Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. Secondo il primo cittadino milanese si è trattato di uno sgarbo istituzionale. Sala ha ricordato che il consiglio regionale della Lombardia, un anno fa, approvò un ordine del giorno per intitolare Malpensa a Berlusconi ("la Lega - ha detto - non aveva nemmeno partecipato al voto"), che poi fu trasmesso all'Enac, per il parere in merito: "Il presidente di Enac in 24 ore decise per l'intitolazione senza sentire Sea, che in quel luogo investe, crea lavoro, opera per il servizio. Ma l'assurdo è che, nemmeno ad oggi, è stata comunicata la decisione a Sea".