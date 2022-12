Sala parla degli investimenti a Milano dall'estero

Milano (insieme a Berlino) è l'unica grande città europea ad avere superato i livelli d'investimento dall'estero pre-covid. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, durante il podcast 'Buongiorno Milano', mercoledì mattina. Sala ha affermato che la città ha "la volontà e la capacità di competere" con le grandi metropoli internazionali. Serve, ma non è sufficiente, "migliorare le infrastrutture e i servizi". Da questo punto di vista, un grande palcoscenico sarà quello delle Olimpiadi invernali del 2026.

Gli studenti universitari stranieri sono circa il 7 per cento, piuttosto indietro rispetto a città come Berlino e Amsterdam che toccano il 20 per cento; salgono e ripartono i turisti, fino ad arrivare quasi ai livelli (altissimi) del 2019. Secondo Sala, per attrarre investimenti esteri molto potrà fare Human Technopole, così come varie società che hanno scelto Milano per la loro sede, da Reebok a Spotify. Secondo Sala, la città di Milano si presenta come una realtà "che funziona bene e che continua a trasformarsi", ma occorre qualche sforzo in più ad esempio sul fronte degli "alloggi adatti alle tasche degli studenti", italiani e stranieri. "Dobbiamo essere - ha concluso il primo cittadino - una città che accoglie".