Incendio a centrale nucleare in Ucraina: corsa allo iodio in farmacia si è già fermata

E' già finita la 'corsa allo iodio' in farmacia, che si era verificata nei giorni scorsi in seguito all'attacco dei russi alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhya, la più grande d'Europa, durante la guerra che la Russia ha sferrato al paese confinante. Durante l'attacco era scoppiato anche un incendio che aveva fatto temere il peggio. Lo riferisce Andrea Mandelli, presidente della federazione degli ordini dei farmacisti (e dell'ordine di Milano, Monza e Lodi) e deputato di Forza Italia, intervistato dall'Adnkronos Salute.

"Non registriamo più nessun aumento di richieste di compresse di ioduro di potassio nelle farmacie", commenta Mandelli: "Il nostro intervento, basato sulla corretta informazione e su indicazioni di comportamento ai farmacisti, ha bloccato il fenomeno sul nascere. Il messaggio tempestivo, serio, della federazione degli ordini che ha avvisato che era inutile e potenzialmente dannoso prendere questo prodotto, ha raffreddato immediatamente la richiesta".

Farmacista pubblicizza iodio: azione disciplinare

I farmacisti, quindi, hanno spiegato ai clienti l'inutilità di assumere questa sostanza ed anche la sua potenziale pericolosità poiché, interferendo con la tiroide, può creare squilibri all'organismo. E, a Roma, l'ordine provinciale ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un farmacista che, fuori dal suo negozio, aveva affisso un cartello pubblicitario riguardante integratori a base di iodio. "Credo che più veloci di così non si poteva", commenta Mandelli riferendosi all'azione disciplinare nei confronti del collega: "Dimostra l'efficienza e la serietà di una categoria che in pandemia ha brillato per presenza sul territorio e per capacità di gestire situazioni difficili. Anche questa è stata gestita in poche ore e brillantemente".