L'ippodromo di Milano apre gratis tutto il weekend

L'ippodromo di San Siro aperto gratuitamente al pubblico per tutto il weekend. Sabato 19 e domenica 20 marzo, in occasione della ripartenza della stagione milanese del galoppo, dalle 12 alle 18 vengono proposte attività e iniziative, anche per i più piccoli.

In programma dalle 15, per tutti i bambini tra i 3 e i 13 anni, un 'battesimo in sella' per provare un giro in pony a costo zero (scortati dagli esperti del Centro Ippico Lombardo). Sempre per i bimbi ci saranno giochi e animazione a tema cartoni animati: si dovrà "scoprire - scrivono gli organizzatori - chi ha rubato lo scettro fatato della regina attraverso colpi di magia e incantesimi per affrontare, una dopo l'altra, le più impensabili avventure".

Gli adulti potranno ammirare le bellezze dell’impianto liberty, passeggiare tra i suoi viali e osservare le attrazioni di questo luogo attraverso il tour 'scoprisansiro', un percorso organizzato per isole tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell’impianto, dal parco botanico con le sue 72 specie sia autoctone che importate da diversi paesi del mondo, tutte registrate e cartellinate fino al Cavallo di Leonardo, l’imponente statua di bronzo, alta oltre 7 metri e del peso di circa 10 tonnellate, ad oggi una delle più grandi sculture equestri al mondo.

Visitabile anche mostra permanente '100 anni di emozioni', 'che illustra attraverso stampe d’epoca, fotografie e testi, l’evoluzione storico-architettonica di un luogo unico nel suo genere. Per tutto il weekend, non mancherà poi l’intrattenimento musicale: ad intervalli alterni tra una corsa e l’altra, si esibirà il Trio delle Meraviglie, la band musicale che dal 2010 gira l'Italia per concerti in locali e piazze con un repertorio che spazia dal pop al rock, dal soul al reggae, dal blues al country.