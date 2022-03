L'Ippodromo di San Siro aperto per le giornate Fai di primavera

L'Ippodromo di San Siro torna ad aprire sabato 26 e domenica 27 marzo in occasione delle Giornate Fai di Primavera. I volontari, per l'occasione, organizzeranno visite guidate per conoscere questo bellissimo luogo.

Progettato nel 1911, l’Ippodromo venne inaugurato solamente alla fine della Grande Guerra, nell'aprile 1920. Progettato dall'architetto Paolo Vietti Violi e realizzato interamente in stile Liberty, è composto da piste di gara, di allenamento, tribune e scuderie, immersi nel verde. Un complesso unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali.

Nel weekend del 26 e 27 marzo, a partire dalle ore 10, i volontari del Fai accompagneranno i visitatori tra i viali dell’impianto per scoprire non solo le note bellezze di questo magnifico luogo – dal parco botanico con le 72 specie differenti registrate e cartellinate al Cavallo di Leonardo – ma anche visitare eccezionalmente spazi normalmente non accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso, struttura liberty degli anni ’20 con le sue caratteristiche sale. Tra le tappe del percorso, i visitatori troveranno anche i meravigliosi Cavalli di Design, riproduzioni in scala del Cavallo di Leonardo personalizzate da artisti di fama internazionale. Per i più curiosi sarà infine possibile passeggiare tra le postazioni della mostra permanente “100 anni di emozioni”, l’esposizione realizzata da Snaitech con la curatela del Professor Stefano della Torre, docente di restauro al Politecnico di Milano e patrocinata dal Comune di Milano, che illustra attraverso stampe d’epoca, fotografie e testi, l’evoluzione storico-architettonica dell’impianto, che nel 2020 ha celebrato un secolo di storia.

Per tutto il weekend saranno inoltre previste attività di animazione per i bambini a partire dalle ore 14. Sabato e domenica i bambini tra i 3 e i 13 anni potranno provare gratuitamente l’emozione unica di montare un pony, grazie al cosiddetto “battesimo della sella”, un’opportunità unica per ipiù piccoli per percorrere un breve tragitto in sella al pony scortato dagli esperti del Centro Ippico Lombardo. Nella giornata di sabato i piccoli ospiti potranno divertirsi con l’animazione e i giochi offerti a tema cartoni animati, mentre domenica l’animazione sarà a cura della Fondazione Francesca Rava e legata al tema giochi di una volta.