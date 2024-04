A Milano potrebbe sorgere un nuovo quartiere (con altri palazzi)

Dopo soli 9 anni, l'ippodromo del trotto 'La Maura' di via Lampugnano è stato ufficialmente dismesso. Le gare di trotto si svolgeranno in futuro in una pista realizzata appositamente all'interno dell'area del galoppo, mentre non v'è al momento certezza della Maura. In precedenza, si era parlato di una trattativa tra Snaitech e il Milan per realizzare il nuovo stadio del club rossonero in un punto 'defilato' della struttura, dove si trova(va) la pista d'allenamento, ma il progetto è stato archiviato sul nascere, anche per la forte opposizione di tutti: abitanti del quartiere e forze politiche.

E, sempre in precedenza, erano state depositate 5mila firme alla Sovrintendenza affinché fosse esteso il vincolo monumentale. L'ormai ex ippodromo, circa 17 ettari in tutto, è compreso nel Parco Sud, ma è forte il timore che possa essere scenario di speculazione edilizia e consumo del suolo. Anche perché girano con insistenza i rendering che mostrano una serie di nuovi palazzi.

Proposta dal basso

"È il momento di avviare un'iniziativa propositiva per il futuro di quest'area, nei confronti sia della proprietà sia dell'amministrazione pubblica", commenta Enrico Fedrighini, consigliere comunale del gruppo misto, annunciando di voler "anticipare i tempi" con una proposta che nasca dal territorio, dal basso, in cui sarà coinvolta anche Maria Finzi, architetto, residente in quartiere, protagonista, anni fa, del gruppo di lavoro che riuscì a far includere tutti gli impianti ippici della zona nel Parco Sud, bloccando i processi di dismissione e salvando le aree verdi. C'è già un appuntamento per avviare l'iniziativa: domenica 5 maggio alle 10 in piazza Santa Maria Nascente (QT8).