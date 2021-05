A San Siro nascerà un "nuovo" stadio

Lavori all'Ippodromo: nel 2022 pronto il "più moderno impianto per gli sport equestri in Italia"

Da impianto stagionale a vanto italiano. L'Ippodromo di San Siro è pronto a rifarsi il look e a diventare - questa la promessa del proprietario Snaitech - "il più completo e moderno impianto per gli sport equestri in Italia", che sarà in grado di ospitare insieme galoppo, trotto ed equitazione.

I lavori di restyling, il cui termine è previsto per il 2022, regaleranno alla struttura nuovi tracciati per le piste siepi ostacoli e Cross Country, un nuovo impianto per il trotto, con le due piste e il tondino, una pista per il "galoppo all weather" e un'area dedicata ai concorsi internazionali di equitazione, con campo gara in erba e campo prova in sabbia.

Un nuovo ristorante e un nuovo bar in tribuna

"L’impianto - hanno fatto sapere da Snaitech - sarà inoltre dotato di un sistema di illuminazione all’avanguardia per le corse in notturna con obiettivo green per i consumi e gestione dei proiettori per scenari illuminotecnici in funzione delle discipline sportive visibili sui nuovi maxi schermi". Così l'ippodromo meneghino "diventerà un punto di riferimento per tutte le discipline equestri e potrà ospitare 5 giornate di corse a settimana, due al trotto e tre al galoppo, nel corso di tutto l’anno, anche in notturna".

Di pari passo andranno avanti i lavori per il restauro della ex tribuna secondaria, inaccessibile da oltre dieci anni, che diventerà la "Tribuna del trotto" e che - hanno rimarcato i proprietari dell'impianto - "offre un perfetta visibilità sull’intero tracciato e tornerà a nuovo splendore", accogliendo anche un nuovo ristorante e un nuovo bar.

Anche un'area concerti

Sport e cavalli, ma non solo. Perché all'Ippodromo, accanto al palinsesto dell'ippico, ci sarà un calendario ricco di concerti, eventi e manifestazioni culturali, con la conferma dell'area in grado di ospitare fino 25mila spettatori.

“Sei anni fa abbiamo avviato un ambizioso piano di rilancio dell’Ippodromo Snai San Siro – ha spiegato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech – grazie al quale abbiamo richiamato complessivamente quasi un milione di visitatori, numeri impensabili per l’ippica al giorno d’oggi. Questi straordinari risultati ci hanno convinto a investire ulteriormente su questa struttura, che è simbolo della tradizione del galoppo italiana e ora si candida a rappresentare il futuro degli sport equestri a livello nazionale ed internazionale. Il progetto proietta il rinnovato impianto a competere con i grandi circuiti internazionali - ha concluso Schiavolin - sposando le best practice di paesi come Francia e Inghilterra”.

Foto - Il rendering dell'impianto