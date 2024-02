Il liceo lombardo che voleva aprire a tutti i costi una classe di 'Made in Italy'

È scoppiato il caso del liceo del Made in Italy, il nuovo indirizzo di studi fortemente voluto dal governo Meloni e, in particolare, dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Un indirizzo che apparentemente fatica a 'ingranare'. A Crema, all'Istituto Munari, dopo il termine delle iscrizioni all'anno scolastico 2024/2025, c'è un solo iscritto (e 48, invece, per l'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane), ma il preside aveva intenzione di attivare in ogni caso una classe, contro il parere dei genitori.

Diamo qualche numero generale. In tutta Italia, i licei a indirizzo Made in Italy approvati dal ministero sono 92, di cui 12 in Lombardia. Secondo quanto risulta, a livello nazionale l'indirizzo è stato scelto da appena 375 alunni di terza media, di cui 31 lombardi. Risulta quindi impossibile che, effettivamente, una prima classe parta già nel 2024 in ognuno dei licei autorizzati.

D'altra parte, lo stesso ministero prescrive che, in questa fase, le scuole possano (ma non "debbano") istituire una classe di Made in Italy. Con 48 scelte sull'economico-sociale e una sola sul Made in Italy, a Crema tutti pensavano che la scuola avrebbe attivato due classi di economico-sociale, anche perché il consiglio d'istituto aveva già prospettato così, nel caso di iscrizioni nettamente 'sbilanciate'.

Estrazione a sorte

Invece a un certo punto, come un fulmine a ciel sereno, il preside Pierluigi Tadi ha diffuso una comunicazione in cui prospettava l'attivazione di una classe per ognuna delle due opzioni, con spostamento degli allievi, volontario o estraendo a sorte: "Abbiamo provveduto a distribuire gli alunni in ciascuna delle due classi sulla base delle richieste volontarie o, come estrema ratio, tramite sorteggio tra tutte le richieste di iscrizione risultate in esubero in una delle due opzioni dei percorsi in questione", si leggeva in una comunicazione alle famiglie.

Immediate le polemiche: in città, ma anche a livello politico, con promesse di interrogazioni parlamentari. Poi la marcia indietro del preside, che ha garantito, stando i rapporti 'di forza' (48 a 1), che nel 2024 non ci sarà una prima del Made in Italy a Crema.