La laurea della Statale che potrebbe essere 'chiusa' per un anno

Sul tavolo del senato accademico della Statale c'è la proposta di non aprire il corso di laurea in mediazione linguistica per l'anno 2022/2023. Si tratta di uno dei corsi di laurea più gettonati dell'ateneo milanese. Troppo gettonato: starebbe per 'esplodere'. Fintanto che era in vigore il numero chiuso, le matricole erano al massimo 630 ogni anno, e si riuscivano a gestire. Poi sono schizzate a oltre duemila e scese nuovamente, ma fino a 1.500, comunque tanti.

Il primo problema è la qualità della didattica con un rapporto di un docente ogni 96 studenti, più del doppio della media nazionale che sfiora i 40 studenti. Il secondo problema è che il corso è strutturato con molti laboratori che, per forza di cose, devono essere limitati per essere efficaci. Ma l'università non riesce ad attivarne abbastanza e, così, non tutti gli studenti vi accedono. Questo è ovviamente un problema che si divide in due: da un lato gli spazi, dall'altro i docenti e ricercatori per attivare i laboratori.

I rappresentanti degli studenti non sono però d'accordo sulla sospensione delle immatricolazioni per un anno: secondo loro, i neo diplomati si iscriveranno a lingue per poi, la maggior parte, tentare il passaggio l'anno dopo. Rimandando quindi semplicemente il problema. La proposta è comunque sul tavolo: verrà discussa il 9 febbraio.