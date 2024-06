Al via le iscrizioni al prescuola e ai giochi serali per le scuole primarie

Sono aperte (e lo saranno fino al 16 luglio) le iscrizioni ai servizi di prescuola e giochi serali per le scuole primarie statali di Milano. Lo rende noto l'amministrazione comunale. Il prescuola è dalle 7.30 alle 8.30, i giochi serali dalle 16.30 alle 18.

L'iscrizione si può effettuare online, tramite il portale del Comune di Milano, e darà diritto alla frequenza già dal mese di settembre, a inizio attività scolastiche, in 139 scuole per il prescuola e in 137 scuole per i giochi serali.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Comune di Milano nella prima settimana di settembre. Sarà possibile anche effettuare iscrizioni tardive, solo in caso di sedi, servizi e posti ancora disponibili, dal 12 al 18 settembre con inizio frequenza del servizio dal 1° ottobre. Successivamente, sempre a fronte di disponibilità di posti, saranno aperte altre due finestre per effettuare iscrizioni tardive a novembre e febbraio, per la frequenza del servizio rispettivamente da dicembre e da marzo.