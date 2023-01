Ripartono gli open day per gli asili di Milano: tutte le date

Dopo anni di stop legati al covid a Milano tornano in presenza gli open day per conoscere i servizi di nidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia comunali. La presentazione dell’offerta educativa, della sua organizzazione e del funzionamento dei servizi, con anche la possibilità di incontrare le educatrici e gli educatori, si svolgerà nelle giornate di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 febbraio dalle 16.30 alle 18.30 direttamente nelle sedi dei servizi.

Per informazioni le famiglie possono consultare la pagina dedicata del sito del Comune di Milano al linkUna volta conclusi gli open day, che negli anni scorsi erano stati organizzati esclusivamente on line, si apriranno le iscrizioni a nidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia.

Dalle ore 12 di martedì 7 febbraio e fino alle ore 12 di lunedì 27 febbraio i genitori potranno perfezionare l’iscrizione per l’anno educativo 2023/2024. Per presentare domanda di iscrizione on line è necessario essere in possesso di un’utenza Spid (sistema pubblico di identità digitale) o di un'utenza Cie (carta identità elettronica). È possibile consultare tutte le informazioni necessarie per creare l’utenza Spid sulla pagina. Le informazioni dettagliate sui servizi e sulle modalità di presentazione delle domande saranno disponibili a partire dai prossimi giorni nella sezione "Area Tematica – Scuole" del sito del Comune di Milano. Le graduatorie saranno pubblicate nel mese di aprile.