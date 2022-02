Scuole, è boom del liceo artistico: i dati delle iscrizioni a Milano

Anche per l'anno scolastico 2022/2023, a Milano, la maggior parte degli studenti di terza media ha scelto un liceo. Il dato è nettamente superiore alla media nazionale ed anche a quella lombarda, arrivando al 64,1% delle preferenze. In Lombardia sceglie i licei il 51,8% degli studenti, in tutta Italia la percentuale è del 56,6%.

Come nel resto del Paese, anche a Milano il liceo preferito è lo scientifico, con il 21,7% delle scelte sotto la Madonnina, contro il 12,6% lombardo, mentre resta saldamente al secondo posto il liceo clasico pur con una lieve diminuzione rispetto all'anno scolastico precedente (9,8%), ma la sorpresa è l'indirizzo artistico che sale all'8,1%.

Il boom dell'artistico, che, tradotto in numeri, significa 300 richieste in più in un anno, ha comportato l'esaurimento dei posti prima della chiusura delle iscrizioni online, terminate il 4 febbraio 2022. I più gettonati sono il liceo Boccioni e il liceo Brera, mentre per l'indirizzo classico il preferito è il Carducci dove, comunque, non ci saranno problemi di posti.

In calo gli indirizzi professionali, che si attestano sull'11,8% in linea con la media lombarda (12,3%), mentre gli istituti tecnici raccolgono il 24,1% di iscrizioni in città e il 35,9% in Lombardia.